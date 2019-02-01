حسن مراد: لا "ديل" مبطنا مع باسيل وسأصوت مع "التشاوري" وأحضر لقاءات "لبنان القوي"

أوضح وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​، أنّ "رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ اختارني من حصّته. أنا أمثّل "​اللقاء التشاوري​ للنواب السنة المستقلين" وأجتمع معه، وأحضر لقاءات تكتل "​لبنان القوي​"، وأصوّت كما يريد "اللقاء" في الحكومة".

ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّه "إذا كان هناك اختلافًا في موضوع ما بين "لبنان القوي" و"اللقاء التشاوري"، فسأعود للقاء، في التصويت"، مشدّدًا على أنّ ""​حزب الله​" حليف اللقاء".

ونوّه مراد، إلى أنّهم "يسمّونني وزير ملك، لكنّني أمثل "اللقاء التاشوري". لن أعيد كرّة الوزير الملك والرئيس عون "بيّ الكل""، مؤكّدًا أنّ "لا ديل" مبطّنًا مع رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية ​جبران باسيل​، الّذي هو أخ".