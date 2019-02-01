أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن "طقسا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط بدءًا من يوم السبت".
الطقس المتوقع في لبنان:
السبت: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الجبال والداخل، كما يبقى خطر تكوّن الجليد على الطرقات التي تعلو عن ١٦٠٠ متر وما فوق خلال الليل ساعات الصباح الأولى.
الأحد: قليل الغيوم الى مشمس مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.نحذر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو ١٨٠٠متر وما فوق خلال الليل و في ساعات الصباح الاولى.
الإثنين: غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي محدود بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة.
كانت هذه تفاصيل خبر الطقس غدا غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.