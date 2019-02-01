ريا الحسن شكرت الحريري على ثقته بها: سنتمكن من القيام بالعمل الملقى علينا

أعربت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​، عن أملها بأنّ "تكون على قدر المسؤولية"، لافتةً إلى "أنّها متأكّدة من أنّ النساء في الحكومة ستقمن بالعمل الملقى على عاتقهن".

وتوجّهت، في تصريح تلفزيوني، بالشكر إلى رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ "لأنّه وضع ثقته بي مرتين وفي وزارتين صعبتين".