بري: لا أحد يملك 11 وزيرا والعقبات التي أخرت ولادة الحكومة كانت داخلية

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال حديث تلفزيوني، أن "هناك أسماءً تتمتع بالثقة والسمعة الجيدة"، مشيراً إلى أن "لا أحد يملك 11 وزيرا والعقبات التي أخرت ولادة الحكومة كانت داخلية ولم تُغيّر فيها أي شيء".
وأوضح بري أن "الجلسة التشريعية التي كنتُ أنوي الدعوة اليها لم تعد لها حاجة وأنجزنا في مجلس النواب 5 أسداس القوانين المطلوبة من سيدر".
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