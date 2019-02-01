لازاريني التقى الراعي: لضرورة عودة كل النازحين الى بلادهم

أكد المنسٌّق المقيم لأنشطة ​الأمم المتحدة​ في ​لبنان​ ​فيليب لازاريني​ عقب زيارته ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​ "أنني جئت اليوم لزيارة الراعي، عقب ​تشكيل الحكومة​ اللبنانية، وأعربنا معا عن سعادتنا بهذه الخطوة التي أُنجزت أخيراً والتي ستُمكّن الدولة من البدء في تنفيذ جملة الاصلاحات التي طال انتظارها، وطرح المشاكل الاقتصادية الملحّة".

ولفت الى "أنني وضعت غبطته في اجواء اطلاق "خطة لبنان للاستجابة للأزمة السورية" فيما يتعلق بشأن ​النازحين السوريين​، ووجودهم في لبنان"، مشيراً الى "أنني شددت على ضرورة عودة كل النازحين الى بلادهم وعلى ان موقف الامم المتحدة ما زال ثابتاً في هذا الخصوص وهو ان مستقبل السوريين هو في سوريا، وهذا ما يتمناوه هم ايضًا، ويجب العمل بجهد لحلّ كل المعوقات التي تحول دون العودة الامنة للنازحين الى بلادهم".

كذلك، إستقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، رئيس بعثة اليونيفيل وقائد القوات الدولية في جنوب لبنان، اللواء ستيفانو ديل كول، وتم خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة ولعمل القوات الدولية ونشاطاتها في جنوب لبنان. وقد اثنى الراعي على "هذا العمل شاكرا للدول المشاركة مساهماتها ومنوها بتضحيات القيادة والضباط والجنود من اجل حفظ السلام والاستقرار وتعزيز الانماء في الجنوب".