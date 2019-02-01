سفارة إيطاليا: رئيس الوزراء الإيطالي سيلتقي عون وبري والحريري الاسبوع المقبل

أعلنت سفارة ​ايطاليا​ في ​لبنان​ أن "رئيس ​مجلس الوزراء​ الإيطالي ​جوزيبي كونتي​ رحب بتشكيل ​الحكومة​ اللبنانية ​الجديدة​ بقيادة رئيس الوزراء ​سعد الحريري​"، مشيرة إلى أن "هذا التطور الإيجابي الذي طال انتظاره سيساهم في تعزيز استقرار البلاد ووحدتها وازدهارها".

وأوضحت السفارة، في بيان، أن "​إيطاليا​ تبقى إلى جانب ​الشعب اللبناني​ والمؤسسات اللبنانية في مسار السلام والحوار والتماسك الاجتماعي"، مشيرا الى أن "إيطاليا، إذ تتمنى النجاح التام للحكومة الجديدة، تدعو جميع القوى السياسية إلى الحفاظ على نأي صريح بالنفس عن الأزمات الإقليمية مجددة التزامها القوي بأمن لبنان وهو ما يؤكده الدور الذي تضطلع به في ​اليونيفيل​. وتكريسا لروابط الصداقة التاريخية مع بلد ​الأرز​، يسر رئيس مجلس الوزراء كونتي أن يلتقي الأسبوع المقبل ​رئيس الجمهورية​ اللبنانية ميشال عون ورئيس ​مجلس النواب​ نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في لحظة مهمة للغاية بالنسبة إلى مستقبل لبنان".