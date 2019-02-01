مصطفى الفقي: "رجال حول الوطن" يسير عكس التيار السائد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

طالب الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، الكاتب محسن عبدالعزيز بتغيير اسم كتابه الجديد "رجال حول الوطن" ليكون رجال في الوطن أو رجال من الوطن، حتى لا يتناص مع كتاب رجال حول الرسول لخالد محمد خالد.

وقال الفقي- خلال حضوره ندوة بمعرض الكتاب اليوم الجمعة: "هذا الكتاب يأتي على عكس السائد، فهو لا يستجيب للمناخ المحبط والذي يشيع دائما أن الشخصيات الكبيرة اختفت، وأن زمن العظماء انتهوا".

وأضاف الفقي: "هذه الظاهرة ليست جديدة على الوسط الثقافي المصري حتى أن عبدالله بن المقفع تباكى في بعض أعماله على الأخلاق، وأكد أن زمن الأخلاق انتهت وهكذا".

وتابع الفقي: "تناول الكتاب عددًا من العظماء مثل عبدالناصر والسادات وسعد الدين الشاذلي وغيرهم"، مؤكدا أن عواطفه مع عبدالناصر الذي قدم نموذجا واضحا للقائد والزعيم صاحب الكاريزما وأن عقله مع السادات الذي ضرب نموذجا للقائد والحكيم والمنتصر

وأكمل الفقي: "كان سعد الدين الشاذلي صاحب قرار وصاحب بصيرة نافذة حتى أنه ذات مرة تنبأ بأن مارجريت ثاتشر، سيكون لها باع طويل ومكانة كبيرة في العالم كله، وقد سخرت من رأيه وقتها، إلى أن رأيت بنفسي يأتون بها من آخر الصفوف لتتولى رئاسة أهم الأحزاب البريطانية".