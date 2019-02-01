أمريكا تعرب عن قلقها من تمثيل حزب الله في الحكومة اللبنانية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، عن قلقها من تمثل حزب الله -المصنف إرهابيًا في الولايات المتحدة- في الحكومة اللبنانية الجديدة.

ودعت في بيان لها اليوم الجمعة، نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، الحكومة اللبنانية الجديدة إلى عدم السماح باستخدام بعض الوزارات ميزانيتها لدعم حزب الله، بعد توليه حقيبة وزارة الصحة.

وكان الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني فؤاد فليفل قد أعلن مساء أمس الخميس من القصر الجمهوري في بعبدا ، مراسيم تشكيل حكومة جديدة من 30 وزيراً، برئاسة سعد الحريري، خلفاً لحكومة الحريري السابقة، بعد أكثر من ثمانية أشهر على تكليفه.

وضمت الحكومة اللبنانية الجديدة أربع وزيرات، وتمثلت فيها معظم القوى السياسية وفق تمثيلها النيابي في الانتخابات النيابية الأخيرة.

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