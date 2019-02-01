ميركل تقرر غلق صفحتها الخاصة على فيس بوك

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قررت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حذف صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي يتابعها من خلالها أكثر من 2.5 مليون مستخدم.
وأوضحت ميركل قرارها عبر رسالة فيديو نشرتها يوم الجمعة، بالقول إنها حتىوقت قريب كانت فتحت الحساب الشخصي بصفتها رئيسة لحزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" الألماني (CDU)، قبل أن تترك هذا المنصب في نهاية العام الماضي، مشيرة إلى
وقالت: "أنتم تعلمون أنني لم أعد رئيس CDU.. لذلك، سأقوم بحذف صفحتي على الفيسبوك".
وبالنسبة لأولئك الذين يرغبون في متابعة حياتها السياسية من خلال الشبكات الاجتماعية وخارجها، أوصت ميركل بالاشتراك في حساب الحكومة الفيدرالية الألمانية.
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