واشنطن تعرب عن قلقها من تولى حزب الله حقائب وزارية في الحكومة اللبنانية

وكالات

أعربت واشنطن، اليوم الجمعة، عن قلقها من تولي منظمة حزب الله الإرهابية حقائب وزارية في الحكومة

اللبنانية.

وطالبت واشنطن الحكومة اللبنانية بعدم تقديم أي دعم لحزب الله، مؤكدة

في السياق ذاته الاستمرار بدعم الأجهزة الأمنية اللبنانية لتحقيق استقرار البلاد.

كما دعت واشنطن الحكومة اللبنانية للعمل بما يتفق والقرارات الدولية الخاصة بلبنان.