موسكو: نحتفظ بحق الرد في حال انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ

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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تحتفظ بحق الرد في حال الفسخ النهائي لمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.
وقالت زاخاروفا خلال برنامج "60 دقيقة" على قناة "روسيا 1": "في حال قيام الجانب الأمريكي، الإدارة الأمريكية، باعتماد رأي بشأن معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة، تحتفظ موسكو بحق الرد".
كما أكدت المتحدثة أن موسكومستعدة لمواصلة الحوار مع الولايات المتحدة بشأن المعاهدة.
وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أن واشنطن: "لم تقدم حتى الآن أية أدلة على الانتهاك الذي حدث سوى التغريدات الإلكترونية".
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من اليوم: "غدا ستعلق الولايات المتحدة التزاماتها بمعاهدة الصواريخ
وكان قد تم توقيع معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول عام 1987. وبموجب هذه المعاهدة التزم الطرفان بالقضاء على الصواريخ التي يبلغ مداها من 500 كم إلى 5500 كم، بالإضافة إلى القاذفات والمنشآت والمعدات الإضافية الخاصة بها.
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