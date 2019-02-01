الجيش الإسرائيلي يبارك للمنتخب القطري لفوزه بكأس آسيا

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بارك الجيش الإسرائيلي للمنتخب القطري على فوزه التاريخي بكأس آسيا 2019، مشيرا إلى أن قطر حققت إنجازًا تاريخيًّا.
وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر: "مبروكلمنتخب قطر على الفوز بكأس آسيا 2019".
وأضاف في تدوينة أخرى: "مثل النتيجة، التي توقعناها في الاستطلاع، مبروك لمنتخب قطر كأس آسيا 2019… كل
وفاز المنتخب القطري على نظيره الياباني (3 - 1)، في المباراة، التي أقيمت بينهما، اليوم الجمعة، على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية بالإمارات.
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