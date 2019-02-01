كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد روسي يبحث في تركيا إطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، بأن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، ونائب وزير الخارجية الروسية، سيرجي فيرشينين، على رأس وفد رفيع، قد عقدا مشاورات مع ممثلي تركيا برئاسة نائب وزير الخارجية التركية، سادات أونال، يوم أمس 31 يناير.