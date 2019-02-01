كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محلل أمريكي: معاهدة السلاح النووي متوسطة المدى تضعف أمريكا في مواجهة الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال كينيث كاتسمان، المحلل السياسي الأمريكي، إن هناك العديد من الأسباب نحو اتخاذ هذه الخطوة، حيث أن أمريكا ترفض الانتهاكات الروسية، جاء ذلك تعقيبًا على إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن واشنطن قررت تعليق الالتزام بالمعاهدة النووية للصواريخ متوسطة المدى مع روسيا، مضيفًا أنه يجب الرد على الانتهاكات الروسية للمعاهدة النووية وأن بلاده مستعدة للحوار مع روسيا لوقف سباق التسلح، وأكد على ضرورة التحرك عندما يحدث تهديد للأمن القومي الأمريكي.

وأضاف كاتسمان، خلال مداخلته مع الإعلامية هبة الغمراوي، بالفقرة الإخبارية المذاعة على فضائية الغد أن روسيا أصبحت تشكل تهديدًا على أمريكا بعد الصين التي تأتي في المرتبة الأولى، لافتًا إلى أن معاهدة السلاح النووي متوسطة المدي تضعف أمريكا في مواجهة الصين.

وأشار المحلل السياسي الأمريكي إلى أن إدارة ترامب لا تريد أن يفرض عليها قيود، موضحًا أن روسيا تحاول وضع صواريخ متوسطة المدى على حدود أوروبا.