كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محلل روسي: موسكو لا تريد التورط في سباق التسلح الجديد مع أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أندريه أنتيكوف، الباحث السياسي الروسي، إن أمريكا تريد تطوير الصواريخ الطويلة والقصيرة المدى، هذا الذي سيفتح المجال أمام روسيا لتطوير مثل هذه الصواريخ، جاء ذلك تعقيبًا على إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن واشنطن قررت تعليق الالتزام بالمعاهدة النووية للصواريخ متوسطة المدى مع روسيا، حيث قال بومبيو إنه يجب الرد على الانتهاكات الروسية للمعاهدة النووية وأن بلاده مستعدة للحوار مع روسيا لوقف سباق التسلح، وأكد على ضرورة التحرك عندما يحدث تهديد للأمن القومي الأمريكي.

وأضاف أنتيكوف، خلال مشاركته بالفقرة الإخبارية المذاعة على فضائية الغد، أننا بحاجة إلى انتظار الخطوات الأمريكية في نشر هذه الصواريخ في الدول الأوربية، لافتًا إلى أن الكرة الأن في الملعب الأمريكي حيث أن روسيا لم تبدأ بالخطوة الأولى.

وأشار الباحث السياسي الروسي إلى أن الهدف الرئيسي التي تسعى إليه بلاده هو حماية الحدود والأمن القومي، موضحًا أن روسيا لا تريد التورط في سباق التسلح الجديد.