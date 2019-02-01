كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسكو تحتفظ بحق الرد على قرار واشنطن تعليق العمل بمعاهدة الصواريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تحتفظ بحق الرد في حال الفسخ النهائي لمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

وقالت زاخاروفا خلال برنامج "60 دقيقة" على قناة "روسيا 1":" في حال قيام الجانب الأمريكي، الإدارة الأمريكية باعتماد رأي بشأن معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة، تحتفظ موسكو بحق الرد".

كما أكدت أن موسكو مستعدة لمواصلة الحوار مع الولايات المتحدة بشأن المعاهدة.

كما أشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أن واشنطن:" لم تقدم حتى الآن أي أدلة على الانتهاك الذي حدث سوى التغريدات الإلكترونية".