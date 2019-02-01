كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الإثيوبية: مصر أفرجت عن 47 سجينًا إثيوبيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية بأنها ستواصل تكثيف الجهود الدبلوماسية لاعادة المواطنين الذين يرغبون العودة إلى ديارهم من خلال بعثات الدبلوماسية في الخارج.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، نبيات جيتاشو في المؤتر الصحفي الأسبوعي، اليوم، إن الحكومة المصرية أفرجت عن 47 إثيوبيا من سجون أسوان وسيتم إعادتهم في اقرب وقت ممكن.

وذكر المتحدث أن الوزارة أعادت من الخارج مايقارب 65 ألف إثيوبى خلال الستة اشهر الماضية.

وأضاف المتحدث أن الحكومة أعادت أيضا يوم أمس الخميس 154 اثيوبيا من العاصمة صنعاء والولايات اليمنية.

