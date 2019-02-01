استنفار وسط “الكسابة” في إقليم خريبكة.. إغلاق أسواق الماشية بسبب الحمى القلاعية – وثيقة

أصدر عامل إقليم خريبكة، السبت الماضي 26 يناير، قرارا يقضي بإغلاق أسواق الماشية، الموجودة داخل مناطق المراقبة، حيث انتشر داء الحمى القلاعية، لمدة 15 يوما.

ويأتي القرار العاملي في إقليم خريبكة بعد الاقتراح، الذي تقدم به المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الجمعة الماضي 25 يناير، والقاضي بالإغلاق الفوري لأسواق الماشية على مستوى الأسواق الأسبوعية بكل من سوق الأحد في مدينة خريبكة، وسوق الأحد في جماعة أولاد عبدون، وسوق الثلاثاء في جماعة الكناديز، في إقليم خريبكة لمدة 15 يوما، ابتداء من الأحد الماضي.

ويتضمن القرار العاملي أنه “تقرر إغلاق الأسواق سالفة الذكر، نظرا إلى خطورة هذا المرض المعدي، الذي من شأنه أن يلحق خسائر فادحة بالماشية، وتفاديا لانتقال الداء من الجماعات المصابة داخل إقليم خريبكة، وضمانا لنجاح عملية تلقيح الماشية ضد هذا الداء، التي تشرف عليها مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في اقليم خريبكة”.