علقت إلهام العرباوي، ابنة الستاتي، على زفاف أختها، الذي احتفلت به، ليلة أمس الخميس، في إحدى قاعات مدينة الدار البيضاء.
وكتبت إلهام العرباوي، المعروفة باسم “الي”، “كنتمنى لختي الخير والله يكمل عليها، وبابا الله يسمح ليه”.
وغابت إلهام العرباوي عن حفل زفاف أختها الغير الشقيقة، بسبب علاقتها المتوثرة مع والدها، الدي تبرأ منها في أكثر من لقاء صحافي، ونفى أن تكون له علاقة معها.
كانت هذه تفاصيل خبر بنت الستاتي تُعلق على زفاف أختها: الله يكمل عليك وبابا الله يسمح ليه -صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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