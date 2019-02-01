نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - جرت اليوم، الجمعة، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج الفرق العربية من الدرجة الممتازة وحتى الثالثة. الدرجة الممتازة (الجولة 22) أخاء الناصرة (3-0) أبناء اللد هبوعيل عكا (3-1) هبوعيل إكسال الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية (الجولة 18) عيروني كريات غات (0-2) شمشون كفر قاسم النادي الرياضي كفر قاسم (3-2) هبوعيل بكعات هيردن الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية (الجولة 18) أبناء زلفة (0-0) هبوعيل مجدال هعيمك النادي الرياضي الطيرة (1-1) مكابي كريات آتا مكابي تسور شالوم (0-1) هبوعيل كفر كنا عيروني نيشر (1-3) هبوعيل باقة الغربية عيروني طبريا (1-0) هبوعيل كوكب أبو الهيجاء الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ" (الجولة 20) النادي الرياضي تل أبيب (1-3) هبوعيل كفر برا شباب الطيبة (2-1) أبناء يافا هبوعيل كفر قاسم (2-0) بيتار رمات غان اتحاد أبناء جت (4-1) شمشون الطيبة الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "ب" (الجولة 20) مكابي كريات ملاخي (5-0) عيروني كسيفة الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ" (الجولة 20) مكابي معلوت ترشيحا (2-2) أبناء مجد الكروم بيتار نهاريا (0-4) هبوعيل البعينة أبناء الجولان والجليل (0-1) النهضة الناصرة أبناء نحف (0-4) أبناء كابول الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 20) هبوعيل صندلة (2-0) أبناء الفريديس مكابي عرب النجيدات (0-1) أخاء إكسال الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 19) هبوعيل نهاريا (6-1) هبوعيل ترشيحا هبوعيل دير حنا (3-0) الأخوة سخنين الدرجة الثالثة – الجليل الأسفل (الجولة 17) مكابي بسمة طبعون (4-0) مكابي كريات يام الدرجة الثالثة – المنطقة الجنوبية (الجولة 17) هبوعيل مرحافيم (2-0) شباب رهط الدرجة الثالثة – يزراعيل (الجولة 17) هبوعيل عين السهلة (0-2) النادي الرياضي بردس حنا الدرجة الثالثة – شومرون (الجولة 17) مكابي عسفيا (5-3) بيتار كريات آتا بيتار حيفا (5-2) أبناء جسر الزرقاء مكابي بركاي (0-2) الأخوة الفريديس الدرجة الثالثة – شارون (الجولة 19) أبناء الطيرة (1-3) مكابي كفار يونة هبوعيل جلجولية (0-2) النادي الرياضي تل أبيب هبوعيل قلنسوة (8-1) بيتار طوبروك

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