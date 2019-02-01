فوز معنوي للأخاء على أبناء اللد وخسارة لهـ. إكسال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فاز فريق أخاء الناصرة على ضيفه أبناء اللد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ22 من دوري الدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على استاد "عيلوط"، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم أصحاب الأرض بهدف أحرزه اللاعب علاء بكر بعد مرور 22 دقيقة على بداية اللقاء.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 60 عاد اللاعب علاء بكر لإضافة الهدف الثاني، وفي الدقيقة 87 حسم اللاعب علي خطيب المباراة بهدف ثالث لصالح الأخاء.

وبهذا الفوز رفع الفريق النصراوي رصيده من النقاط إلى 23 نقطة وهو يحتل المركز الثاني عشر بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد أبناء اللد عند 17 نقطة وهو يحتل المركز الخامس عشر.

وسيحل أخاء الناصرة في مباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل ريشون لتسيون يوم الجمعة القادم، في حين سيواجه أبناء اللد نظيره هبوعيل رمات غان في اليوم ذاته.

هـ. إكسال يخسر أمام هـ. عكا

خسر فريق هبوعيل إكسال مباراته الخارجية أمام هبوعيل عكا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جرت أحداثها على ملعب الأخير.

وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف أحرزه بعد مرور 23 دقيقة على بداية اللقاء.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 79 تلقت شباك الفريق الكسلاوي هدفا آخر، ثم عزز هبوعيل عكا تفوقه بهدف ثالث في الدقيقة 83، قبل أن يأتي هدف هبوعيل إكسال في الدقيقة 85 بواسطة اللاعب أمير خلايلة.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد هبوعيل إكسال عند 23 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيستضيف هبوعيل إكسال في مباراته القادمة نظيره هبوعيل كفار سابا يوم 11 من الشهر الجاري.