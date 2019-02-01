انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور.. إصابات برصاص الاحتلال في غزة والضفة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 1 فبراير 2019 08:27 مساءً - أُصيب 38 فلسطينياً إثر قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي للجمعة الـ45 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة، ونتيجة مواجهات اندلعت في قرية المغير شمال شرق رام الله، بين شبان وقوات الاحتلال.

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أشرف القدرة، في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، بأن 23 مواطناً أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الجمعة الـ45 لمسيرات العودة و كسر الحصار شرقي قطاع غزة.

كذلك أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها قدمت الإسعاف الأولي لـ15 مصاباً بالرصاص الحي، ونقلت عدداً منهم إلى مستشفيات مدينة رام الله لتلقي العلاج.

ونقلت وكالة الأنباء المحلية الفلسطينية (وفا) عن مصادر أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، ووابلاً من قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الذين أدوا الصلاة في السهل الشرقي للبلدة، وانطلقوا عقبها في مسيرة سلمية، هاجمتها قوات الاحتلال.

ومنذ نهاية مارس 2018 يشارك فلسطينيون في مسيرات سلمية قرب السياج الفاصل بين غزة و"إسرائيل"؛ للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجِّروا منها في 1948، وهو العام الذي قامت فيه "إسرائيل" على أراضٍ فلسطينية محتلة.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف؛ ما أسفر عن استشهاد أكثر من 240 فلسطينياً وإصابة الآلاف بجراح مختلفة، وفق آخر إحصائيات وزارة الصحة.