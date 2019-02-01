زلزال مدمر يضرب المكسيك

ضرب زلزال قوي جنوبي المكسيك، الجمعة، مما تسبب في التأثير على المباني الشاهقة في العاصمة مكسيكو سيتي.
ونقلت وكالة (أ ف ب) عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بلغت شدته 6.5 درجة ضرب ولاية تشياباس جنوبي المكسيك، مما دفع بعض المواطنين إلى الخروج من المباني الإدارية والتجمع في شوارع العاصمة مكسيكو سيتي، فيما لم ترد تقارير عن حدوث خسائر جسيمة.
يذكر أن زلزالا بقوة 5.9 درجة كان قد وقع في ولاية خاليسكو، قبالة الساحل الغربي للمكسيك، في نهاية حزيران الماضي.
وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع على بعد 90 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من قرية سيواتلان في ولاية خاليسكو، وعلى عمق 18 كيلومترا.
وقال لويس فيليبي بوينتي مدير وكالة الحماية المدنية في المكسيك بتغريدة على" تويتر" إن السلطات لم تتلق حتى الآن أي تقارير عن حدوث أضرار أو ضحايا، مشيرا إلى أن الوكالة ستراقب الوضع عن كثب.
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