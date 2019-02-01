واشنطن تبدي قلقها من تولي حزب الله المصنف إرهابيا منصبا وزاريا بالحكومة اللبنانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، عن قلقها حيال تولي حزب الله المصنف إرهابيا منصبا وزاريا في الحكومة اللبنانية الجديدة.

ودعت الخارجية الأمريكية الحكومة اللبنانية إلى ضمان عدم استخدام موارد وخدمات وزارة الصحة لخدمة حزب الله.

وأُعلنت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري، الخميس، إثر اتفاق بين القوى السياسية، وبذلك يترأس الحريري ثالث حكومة في مسيرته السياسية.

مليشيا "حزب الله" التي تسببت في تأخير إعلان الحكومة لمدة 9 أشهر، اختارت الطبيب جميل جبق وزيرا للصحة في الحكومة الجديدة، في تحدٍ للموانع الغربية، حيث تحدثت معلومات عن أن الولايات المتحدة عارضت تولي الحزب حقيبة الصحة التي تستفيد من مساعدات دولية، وحذرت من أن تُحجب المساعدات الدولية عن الوزارة.

وتضمنت الحكومة 4 نساء؛ أبرزهن ريا الحسن الحفار أول وزيرة للداخلية في البلاد، وبقي 9 وزراء من الحكومة السابقة، بينما دخل 17 وجهاً جديداً، وأعيد توزيع 4 وزراء من حكومات سابقة، هم إلياس أبوصعب، وريا الحسن، وأكرم شهيب، ووائل أبوفاعور.

وتوصل الزعماء اللبنانيون إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة في خطوة نحو إنهاء 9 أشهر من التشاحن حول توزيع المناصب الوزارية. وبمجرد صدور هذا الإعلان صعدت سندات لبنان السيادية الدولارية.

ويتمثل التيار الوطني الحر بزعامة وزير الخارجية جبران باسيل بـ10 وزراء؛ بينهم وزراء من حصة رئيس الجمهورية، ويتولى بعضهم حقائب بارزة أهمها الخارجية والدفاع والطاقة.

أما تيار المستقبل فيتمثل بـ4 وزراء إلى جانب الرئيس الحريري، بينما يتمثل "القوات" بـ4 وزراء، وآخر يمثل "تيار المردة" بزعامة سليمان فرنجية، وتتمثل مليشيا "حزب الله" بـ3 وزراء، وكذلك "حركة أمل" برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري بـ3 وزراء، ووزيران من حصة "الحزب التقدمي الاشتراكي" الذي يترأسه الزعيم الدرزي وليد جنبلاط.