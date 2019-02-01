مليشيا الحوثي تختطف اثنين من موظفي منظمة بريطانية بصنعاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختطفت مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، موظفين دوليين اثنين من العاصمة اليمنية صنعاء، في عمل إرهابي جديد يكشف عن الضغوط التي تتعرض لها المنظمات الدولية في مناطق سيطرة الانقلابيين.



وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر"، الجمعة، إن ما يعرف بجهاز الأمن الوقائي التابع لمليشيا الحوثي اختطف أوفي النعامي، مديرة شؤون اليمن بالإنابة في منظمة "سيفروورلد" البريطانية، والحسن القوطري، مدير البرامج في المنظمة الدولية ذاتها.

وأوضح الوزير اليمني أن المليشيا الحوثية استدعت، الإثنين الماضي، الموظفين الدوليين، وقامت بإغلاق مكتب المنظمة بصنعاء عقب اقتحامه ومصادرة أجهزة الكمبيوتر والوثائق.

‏واعتبر وزير الإعلام جريمة اختطاف المديرة بالإنابة للمنظمة العالمية، التي تعمل من أجل توفير حياة آمنة لليمنيين، عملا إرهابيا يعكس الظروف الخطرة التي تعمل فيها المنظمات في مناطق سيطرة المليشيا المدعومة من إيران.

واستنكر الإرياني اختطاف الموظفين الدوليين "النعامي" و"القوطري"، قائلا: "إن هذه هي حقيقة المليشيا التي لا تقيم أي وزن للقوانين والأعراف ولا للأوضاع الإنسانية التي تمر بها بلادنا بسبب الانقلاب الحوثي".

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والمبعوث الأممي مارتن جريفيث بإدانة الجريمة الإرهابية والضغط على ‎الانقلابيين الحوثيين بسرعة إطلاق جميع المختطفين، داعيا جميع المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرة المليشيا بسرعة المغادرة ونقل برامجها للعاصمة المؤقتة عدن وعدم البقاء رهينة الابتزاز والإرهاب الحوثي.