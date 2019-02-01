الان تتابع موسكو تحتفظ بحق الرد على قرار واشنطن تعليق العمل بمعاهدة الصواريخ النووية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات أكدت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، أن موسكو تحتفظ بحق الرد على قرار واشنطن تعليق العمل بمعاهدة الصواريخ النووية. وأصبحت معاهدة الحد من الصواريخ النووية متوسطة المدى ملف توتر جديد بين روسيا والولايات المتحدة، بعد أن تبادل الطرفان الاتهامات بخرق بنودها، وإعلان واشنطن تعليق الالتزام بها.

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