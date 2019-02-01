زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر يهز جنوب المكسيك

أفادت فضائية “سكاى نيوز عربية”، فى خبر عاجل لها، وقوع زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر جنوب المكسيك ، ولم يشر الخبر الى وقوع إصابات

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.