شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت الخرباوى يطرح آليات مواجهة التطرف فى ندوة بحزب المحافظين الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد حزب المحافظين الأحد المقبل الموافق 3 فبراير، ندوة بعنوان "آليات في مواجهة التطرف" بحضور المفكر الإسلامي الدكتور ثروت الخرباوي، رئيس مجلس الحكماء بالحزب وعدد من قيادات الحزب، وعدد من المفكرين والكتاب، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءا.

ويتحدث "الخرباوي" خلال الندوة حول كواليس كتابه الجديد "سر المعبد٢" الذي يكشف عدد من الحقائق والأسرار التي لم تكشف بعد في تاريخ جماعة الإخوان، كما يناقش "الخرباوي" آليات تجديد الخطاب الديني في مواجهة الفكر المتطرف ودور الأحزاب السياسية في خلق رؤية معتدله لدي الشباب حول الدين والمواطنة.

وسوف يعقد الحزب عدد من الندوات بصفة دورية لمناقشة كافة الآليات المطروحة لمواجهة الفكر المتطرف وتوعية الشباب من خطورة الأفكار المسمومة التي تستهدف هدم الأوطان.؟،وذلك فى حضور عدد من الباحثين والمفكرين في هذا الشأن للمشاركة في نقاش مفتوح حول الموضوع الذي بات يمثل أهمية قصوي.