شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة : الوفد سيعقد لقاء مع وزيرة الاستثمار السبت بعد المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن الحزب يواصل مباردته "الوفد مع المسئول" خلال الأيام المقبلة ، واستكمال لقاءات المسئولين والوزراء، مضيفا :"سيعقد الحزب لقاء مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر ، السبت بعد المقبل ، لمناقشة العديد من القضايا التى تهم المواطنين والمستثمرين ضمن لقاءات عديدة يعقدها الحزب مع الوزراء" .
وأكد رئيس حزب الوفد ، فى تصريح لـ"الخليج 365" أن الحزب سيعقد لقاءه فى مقر الاستثمار وليس بمقر الحزب الوفد ، لأن هناك العديد من الأمور التى تحتاج لشرح كبير من خلال الوزارة على عملها وكيفية التعامل مع المستثمرين ، مؤكدا أن اللقاء سيعقده قيادات حزب الوفد ونوابه فى البرلمان ، مضيفا أن كل اللقاءات التى عقدها الوفد ، يتم عمل تقرير كامل عنها ، وكيفية معاونة الوزراء فى كل القضايا التى تم التناقش فيها خلال الفترة الماضية .
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