بهية الحريري مكرَّمة بصيدا: سعد الحريري قدم أمثولات بالكرم والتضحية من أجل لبنان

نوّهت رئيس "​كتلة المستقبل​" النائبة ​بهية الحريري​، خلال خفل تكريمها في صيدا لمناسبة منحها الميدالية الدولية للتميّز في القيادة، إلى أنّ "الأمانة تحتّم علي أن أضع التكريم لصاحب الحق في التكريم. هو الّذي أعاد على مسمعنا على مدى طول مسيرته إنّه يريد أن يتشارك مع أهله ومدينته كرم الله عليه"، لافتةً إلى أنّه "رئيس الحكومة الراحل ​رفيق الحريري​ الّذي شرب من كرم المدينة وعطاءاتها، وكان وفيًّا لأهله وجذوره وتشارك معهم كرم الله عليه، فاستطعنا تجاوز تراكمات من الغبن والإهمال".

وركّز على أنّ "من كرم الله علينا أن تكون هذه المناسبة عشية عودة ​لبنان​ إلى الانتظام والاستقرار، بقيادة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ الّذي قدم أمثولات في الكرم والتضحية من أجل لبنان"، موضحةً أنّ "هذا الكرم الّذي شكّل العديد من الحكومات، ومنع الفراغ والشغور".

وشدّدت على أنّ "الحريري تحمّل الكثير من الاتهامات، وكان كريمًا في عطاءاته، ونحن نعتزّ بكرمه وحرصه على وحدة لبنان واستقراره".