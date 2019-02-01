الحريري: عائلة الحريري صغيرة ولكن مفعولها كبير وتغيظ بعض الناس

اشار رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ في كلمة له خلال حفل تكريم النائب ​بهية الحريري​ في صيدا إلى أن "صيدا وبلديتها تكرم بهية الحريري وهي تستحق التكريم فعلا". وتوجه الحريري إلى الحضور قائلا:"نحن ​آل الحريري​ عائلة صغيرة ولكن مفعولنا كبير ونغيظ بعض الناس".

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