الدفاع المدني: إخماد حريق داخل سيارة في سهيلة وآخر شب داخل شقة في أبي سمراء

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ داخل سيارة في ​سهيلة​ - ​كسروان​، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".

ولفتت إلى أنّ "عناصر آخرين أخمدوا حريقًا شبّ داخل شقة تقع في الطبقة الأولى من أحد المباني السكنية في ​أبي سمراء​ - ​طرابلس​"، موضحةً أنّ "الأضرار اقتصرت على الماديات".