 كمال الخير: على الحكومة وضع خطة عمل واضحة لإنقاذ البلد

طالب رئيس المركز الوطني في ​الشمال​ ​كمال الخير​ وضع خطة عمل واضحة لإنقاذ البلد في وقت قياسي، والاسراع في تأسيس رؤية لمستقبل البلد تقوم على النهوض بالقطاعات الحيوية ك​النفط والغاز​ و​الصناعة​ و​الزراعة​ و​السياحة​.

وفي تصريح له خلال استقباله وفودا في دارته رأى الخير أن "أي نهوض اقتصادي في ​لبنان​ يقوم على ركيزتين: الاولى استخراج النفط والغاز لسد الديون الداخلية والخارجية. والثانية اقامة افضل العلاقات مع ​سوريا​ على مستوى الترانزيت والتبادل التجاري واعادة الاعمار وحل ملف النازحين".