شكرت "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية"، في بيان، كلا من "رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة لاستجابتهما لطلبها بتعديل إسم وزارة في الحكومة الجديدة لتصبح وزارة الدولة لشؤون التمكين الإقتصادي للنساء والشباب"، داعية "الجميع، من جهات رسمية وخاصة، إلى اعتماد مبدأ التعاطي بإيجابية في المرحلة المقبلة، وأخذ المبادرة في طرح الحلول لوطنٍ أفضل يتساوى فيه جميع مواطنيه".
ورحبت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بتقلد 4 نساء حقائب وزارية في الحكومة للمرة الأولى في تاريخ لبنان، آملة أن "تكون هذه الخطوة بداية واعدة لمشاركة أكبر للنساء الكفوءات في الحكومات المقبلة".
كانت هذه تفاصيل خبر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ترحب بتقلد 4 نساء حقائب وزارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.