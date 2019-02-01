خارجية روسيا: نحتفظ بحق الرد في حال تم فسخ معاهدة الصواريخ نهائيا

أكدت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن "روسيا تحتفظ بحق الرد في حال تم فسخ معاهدة الصواريخ المتوسطة المدى نهائيا".
وأوضحت الخارجية الروسية أن "الولايات المتحدة لم تقدم حتى الآن أدلة على انتهاك روسيا لمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة".
وكان ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد أكد أن "الولايات المتحدة ستعلق التزاماتها في المعاهدة النووية للصواريخ متوسطة المدى اعتبارا من يوم غد"، مشيراً إلى أنه "يجب الرد على الانتهاكات الروسية للمعاهدة النووية".
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