خارجية روسيا: نحتفظ بحق الرد في حال تم فسخ معاهدة الصواريخ نهائيا

أكدت وزارة ​الخارجية الروسية​، في بيان، أن "​روسيا​ تحتفظ بحق الرد في حال تم فسخ معاهدة ​الصواريخ​ المتوسطة المدى نهائيا".

وأوضحت الخارجية الروسية أن "​الولايات المتحدة​ لم تقدم حتى الآن أدلة على انتهاك روسيا لمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة".

وكان ووزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ قد أكد أن "الولايات المتحدة ستعلق التزاماتها في المعاهدة النووية للصواريخ متوسطة المدى اعتبارا من يوم غد"، مشيراً إلى أنه "يجب الرد على الانتهاكات الروسية للمعاهدة النووية".