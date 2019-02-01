إصابة 32 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات عند حدود غزة

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، أنّ "32 مواطنًا أُصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي، في مواجهات اندلعت قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، خلال احتجاجات "مسيرات العودة".
وبيّن في تصريح، أنّ "عشرات آخرين أُصيبوا بالإغماء أو الاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع"، لافتًا إلى أنّ "من بين المصابين، صحافي محلي ومسعفة أُصيبت بقنبلة غاز مباشرة في الوجه شرق رفح في جنوب القطاع".
وكان قد سار الآلاف في احتجاجات الجمعة، واقترب عشرات منهم لأمتار قليلة من السياج الحدودي، حيث أطلق الجنود الإسرائيليون النار باتجاههم.
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