نائب قائد فيلق القدس: لبنان دافع عن شعبه من خلال الاستلهام من شهدائنا

أكد نائب قائد "​فيلق القدس​" التابع للحرس الثوري ال​إيران​ي العميد إسماعيل قاآني أن "الشهداء هم رواد الدفاع عن الثورة، ولقد قدمنا الشهداء في كل لحظة من أجل وصول الثورة إلى عامها الأربعين، وفي الاحتفاء بالذكرى الأربعين للثورة، يجب في البداية تكريم الشهداء وأسرهم".

وخلال مراسم لإحياء ذكرى "الشهداء المدافعين عن المراقد المقدسة"، أوضح أن "​لبنان​ كدولة تعرض للعدوان، تمكن من الدفاع عن حق شعبه من خلال الاستلهام من مدرسة شهدائنا، وقد تصدى للنظام الصهيوني المحتل باقتدار، الأمر الذي اضطر سلطات الاحتلال الى إقامة جدار أسمنتي عازل بارتفاع 6 أمتار لحماية الصهاينة".

واعتبر العميد قاآني الانتصارات الإقليمية بأنها "مدينة لبطولات الشهداء طيلة أربعين عاما من عمر الثورة، ولولا الشهداء، ما كان باستطاعة أحد أن يواجه ​أميركا​ في حرب مباشرة بالمنطقة".

ولفت نائب قائد فيلق القدس إلى انتقاد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ للرؤساء الأميركيين السابقين، بسبب تأسيس "داعش"، متعبراً أن الأميركيين أنفقوا 7 تريليونات ​دولار​ لتأسيس "داعش" ودعمه، وقدموا 5 آلاف قتيل، لكنهم لم يتمكنوا من فعل أي شيء".

وفي توضيحه لتصريحات المرشد الأعلي في إيران ​علي خامنئي​، والتي أكد فيها أن أميركا آيلة إلى الأفول، أوضح قاآني أن "أفول أميركا يحدث حاليا، ولولا استقامة الشعب الإيراني ولولا الصمود أمام أميركا الذي علمه للآخرين، لكان الوضع الراهن في ​العالم​، بشكل آخر".