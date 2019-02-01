خارجية روسيا: أميركا ليست ضد استخدام الإرهابيين في سوريا لمصالحها

أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​، في بيان، أن "​الولايات المتحدة​ ليست ضد استخدام من لا شك في أنهم إرهابيين في غاياتها الجيوسياسية".

وأوضحت الوزارة أنه "كما نرى على مثال ما يحدث في ​سوريا​، ​أميركا​ ليست ضد استخدام حتى من لا شك في أنهم إرهابيين، خلال 8 سنوات من الحرب في سوريا تقوم الأجهزة الأميركية المختصة بدعم المجرمين المرتبطين بشكل مباشر بتنظيم "القاعدة" خلافا حتى لقوانينها. وتعول على تغيير السلطة في دمشق باستخدامهم".