بيتركس إنترناشونال تتّحد مع يونيفورسال بروتوكول ألاينس لدعم مائة...

سان فرانسيسكو-الجمعة 1 فبراير 2019 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير)—انضمّت "بيتركس إنترناشونال" إلى تحالف مؤلف من شركات رائدة في تقنية التعاملات الرقمية "بلوك تشاين"، بما فيها "أبهولد"، و"كريد"، و"بلوك تشاين آت بيركلي"، و"برايف" لدعم عملية طرح العملات الرمزية الموحّدة "بروكسي" وإتلافها وفقًا لمعايير عالمية شفافة للاحتفاظ بالعملات الرمزية أو احتياطيّها المركزي، وذلك عن طريق منصة "يونيفورسال بروتوكول". وتعتزم هذه المنصة البدء بطرح الدولار العالمي واليورو العالمي في وقت لاحق من الشهر الجاري، لتعمل بالتالي كمركز للعملات الرمزية "الموحّدة" وخصائص المستخدم، وإدارتها، ما سيزيد من الاستخدام الجماعي الكثيف للعملات المشفرة.

وقال بيل شيهارا من "بيتركس إنترناشونال": "يسرّنا أن ننضمّ إلى تحالف يتألف من شركات مثلنا متخصّصة في تقنية "بلوك تشاين" وتركّز على احتضان التكنولوجيات والمشاريع القائمة على "بلوك تشاين" والمساعدة في تعميمها. فقطاع "بلوك تشاين" يحتاج إلى التكنولوجيا التي تعزّز الثقة والشفافية، ومن المفترض أن تساعد المنصة التي طورّها التحالف على زيادة نسبة الانتفاع من هذه التكنولوجيا واستخدامها."

ومن بين الشركات المؤسسة للتحالف، نذكر:

أبهولد – تأسست في العام 2014 وتتعامل مع أكثر من مليون مستخدم حول العالم. وأجرت مداولات بمبالغ تزيد عن أربعة مليارات دولار أمريكي على منصة العملات الرقمية ودفتر يسجل فيه الاحتياطي لديها.

كريد: تأسست على يد مجموعة من التنفيذيين السابقين في شركة "باي بال" وهي قادرة على تقديم تسهيلات ائتمانية تزيد قيمتها عن 300 مليون دولار أمريكي. طوّرت "كريد" منصة ثورية هي الأولى من نوعها في مجال إقراض الأصول الرقمية وكسب الأرباح.

برايف: بفضل مطوّر لغة البرمجة "جافا سكريبت" والمؤسس المشارك لـ "موزيلا" و"فايرفوكس"، تحسّن شركة "برايف" تصفّح الإنترنت بشكل جذري وتقود الدفة في مجال السرية والإعلانات الرقمية بواسطة العملة الرمزية "بايسك أتنشون توكن".

بلوك تشاين آت بيركلي: مؤسسة أكاديمية قائمة في جامعة كاليفورنيا في بيركلي توفّر الموارد التعليمية والخدمات الاستشارية والبحث والتطوير لعدد من أكبر مشاريع التعاملات الرقمية "بلوك تشاين" في العالم.

صرّح برندن آيك، المؤسس الشريك لشركة "برايف" ومطوّر برنامج "جافا سكريبت" قائلًا: "تحلّ منصة ’يونيفورسال بروتوكول‘ المشاكل المتعلقة بقابلية الاستخدام وسهولته التي قد يواجهها المليون مستخدم المقبلين للأصول الرقمية."

تقدّم المنصة لكلّ مستخدم أنواعًا جديدة من وسائل الحماية التي تعزّز إلى حدّ كبير العملانية والراحة في امتلاك العملات المشفرة، مثل خدمة استرجاع المفتاح الخاص وإمكانية التوريث.

وتتواجد حاليًا الأصول الرقمية مثل "بيتكوين" و"إيثيريوم" على منصات منفصلة للتعاملات الرقمية ’بلوك تشاين‘، ولا يمكن لها أن تتفاعل مع بعضها البعض. ويسهم هذا الأمر في بروز جوانب قصور عديدة، حيث لا يمكن لمشاريع التعاملات الرقمية المنفصلة التعاون بأي طريقة مجدية، بدون حلول غالبًا ما تكون معقدة وباهظة التكلفة. كما ساهم هذا الأمر إلى حد كبير ولغاية اليوم في عرقلة الابتكار في مجال التعاملات الرقمية ’بلوك تشاين‘ وتحقيق قدراتها الهائلة بهدف إحداث تغيرات جذرية في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والصناعية. وتسعى منصة "يونيفورسال بروتوكول" لحل هذه المشكلة وإتاحة الوصول إلى جميع العملات المشفرة على شبكة واحدة من خلال إدخال العملات الرمزية البديلة "بروكسي".

وتعتبر العملات الرمزية البديلة "بروكسي" بمثابة تجسيد رقمي للأصول وبإمكانها أن تتواجد على منصات أخرى للتعاملات الرقمية "بلوك تشاين". وباستخدام هذه العملات الرمزية البديلة، تنشئ منصة "يونيفورسال بروتوكول" لغة عالمية موحدة تتيح لمختلف منصات التعاملات الرقمية "بلوك تشاين" والمشاريع القائمة على العملات الرمزية البديلة التفاعل فيما بينها بحرية وبدون عراقيل. وتتيح هذه التكنولوجيا تداول البتكوين الموحّدة "بروكسي" مثلًا على منصة إيثيريوم وإدماجها مباشرة في تطبيقات إيثيريوم اللامركزية والمنتشرة بكثرة، والتبادلات اللامركزية، والعقود الذكية.

وفي السياق ذاته، قال جيه بيه ثيريوت، رئيس تحالف "يونيفورسال بروتوكول ألاينس" والمؤسس المشارك لشركة "أبهولد": "كانت الأيام الأولى للإنترنت شبيهة تمامًا بعالم التعاملات الرقمية اليوم، في ظل تواجد العديد من المنصات التقنية المختلفة المجزأة وغير القادرة على التواصل مع بعضها البعض. نعتقد أن منصة ’يونيفورسال بروتوكول‘ تمثّل تقنية تتمتع بالقدرة على الربط بين تقنيات التعاملات الرقمية، تمامًا كالإنجازات المتمثلة في بروتوكول التحكم بالنقل وبرتوكول الإنترنت التي دفعت نحو الاعتماد الجماعي للإنترنت".

وستمكّن هذه المنصة عالمًا جديدًا من الأصول الرقمية الرمزية - انطلاقًا من تعاملات "بروكسي" الرقمية مثل البيتكوين، وصولًا إلى أوراق "بروكسي" المالية والأصول الخاصة لـ "بروكسي"- وستسهل التحويل الفوري والسلس لمختلف أشكال القيمة. ومن خلال القيام بذلك، ستقوم منصة "يونيفورسال بروتوكول" بإطلاق القدرات الكاملة الواسعة وغير المستغلة للتعاملات الرقمية "بلوك تشاين" بهدف تحويل الطريقة التي يتبعها الأفراد والشركات لتخزين القيمة ونقلها، مع العملات الرمزية لـ "بروكسي" التي تمثّل الجيل القادم من الأموال الرقمية.

ومن جانبه، قال دان تشات، رئيس مجلس إدارة تحالف "يونيفورسال بروتوكول ألاينس" والمؤسس المشارك لـ "كريد": تمثّل ’يونيفورسال بروتوكول ألاينس‘ تحالفًا لشركات تروّج لتكنولوجيا جديدة، وهذه التكنولوجيا تصبح أقوى وأقوى كلّما توسّعت شبكة الأعضاء فيها وازدادت نسبة استخدامها." وأضاف: "نبحث حاليًا عن شركاء مهتمّين بالاستفادة من هذه التكنولوجيا الجديدة التي سترفع برأينا معايير الشفافية والراحة وستضخّ في المنظومة مقدارًا غير مسبوق من السيولة."

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