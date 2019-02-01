اليمن: الميليشيات قتلت 56 مدنيًا وأصابت 389 آخرين منذ إعلان وقف إطلاق النار

عناصر من مليشيا الحوثي الانقلابية - ارشيفية

وكالات

كشف تقرير حكومي يمني عن أن ميليشيا الحوثي قتلت 56 مدنيًا وأصابت 389 آخرين، منذ إعلان وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

وذكر التقرير - الذي أوردته قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الجمعة - أن ميليشيا الحوثي ارتكبت 883 خرقًا منذ بدء إعلان وقف

إطلاق النار في الحديدة بموجب اتفاق السويد في 18 ديسمبر وحتى الأربعاء الماضي، مشيرًا إلى أن الميليشيا لا تزال تقصف المدنيين وتستهدف المنشآت العامة والخاصة، بالإضافة إلى تعزيز مواقعها الدفاعية عن طريق زراعة الألغام وحفرالخنادق والممرات البرية عند المداخل والمواقع الرئيسية في الحديدة.يشار إلى أن اتفاق السويد نص على وقف إطلاق النار وانسحاب ميليشيا الحوثي الانقلابية من موانئ "الحديدة والصليف ورأس عيسى" خلال 14 يوما كمرحلة أولى، فيما ستكون المرحلة الثانية هي الانسحاب من مدينة الحديدة إلى أطرافها، إلا أن تطبيق الاتفاق واجه خروقات متتالية من جانب الميليشيا لعرقلة جهود السلام.