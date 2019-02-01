اليمن: الميليشيات قتلت 56 مدنيًا وأصابت 389 آخرين منذ إعلان وقف إطلاق النار

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كشف تقرير حكومي يمني عن أن ميليشيا الحوثي قتلت 56 مدنيًا وأصابت 389 آخرين، منذ إعلان وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة غرب اليمن.
وذكر التقرير - الذي أوردته قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الجمعة - أن ميليشيا الحوثي ارتكبت 883 خرقًا منذ بدء إعلان وقف
يشار إلى أن اتفاق السويد نص على وقف إطلاق النار وانسحاب ميليشيا الحوثي الانقلابية من موانئ "الحديدة والصليف ورأس عيسى" خلال 14 يوما كمرحلة أولى، فيما ستكون المرحلة الثانية هي الانسحاب من مدينة الحديدة إلى أطرافها، إلا أن تطبيق الاتفاق واجه خروقات متتالية من جانب الميليشيا لعرقلة جهود السلام.
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