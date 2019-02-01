زلزال بقوة 6.6 درجة بمقياس ريختر يضرب جنوب المكسيك

تعبيرية وكالات أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالاً بقوة 6.6 درجة بمقياس ريختر ضرب المناطق الجنوبية للمكسيك.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الجمعة، الجنوبية للمكسيك.وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الجمعة،أن الزلزال وقع بولاية تشاباس المكسيكية بالقرب من الحدود مع جواتيمالا وقدرت هيئة رصد الزلازل المكسيكية قوته بـ 6.6 درجة.

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