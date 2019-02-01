الجيش اليمني يواصل تقدمه في محافظة الجوف

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تواصل قوات الجيش اليمني، اليوم الجمعة، تقدمها في مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف، وسط معارك ضارية تتكبد خلالها ميليشيا الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
وذكر مصدر ميداني يمني، فيتصريح نقله الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت"، أن قوات الجيش حررت خلال العملية العسكرية المستمرة، مواقع جديدة في وادي سلبة وقرى آل
وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش عثرت أثناء تقدمها على مخازن أسلحة تابعة لميليشيا الحوثي، موضحًا أن القوات تواصل تقدمها، وسط انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيا.
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