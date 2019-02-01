الناتو يدعو روسيا للالتزام بمعاهدة الأسلحة النووية قبل الانسحاب الأمريكي منها

علما روسيا والناتو

وكالات

دعا حلف شمال الأطلسي "ناتو" روسيا إلى العودة للالتزام بمعاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى قبل انتهاء الأشهر الستة للانسحاب الكامل للولايات المتحدة من المعاهدة.

وقال بيان للحلف اليوم الجمعة، أوردته وكالة أنباء سبوتنيك

الروسية، "ندعو روسيا لاستغلال الأشهر الستة المتبقية للعودة إلى الامتثال الكامل والقابل للتحقق للحفاظ على معاهدة الأسلحة النووية".

وأضاف البيان: "تتحمل روسيا وحدها المسؤولية عن انتهاء

المعاهدة، ما لم تقوم بالتزاماتها تجاهها، وتُدمر جميع أنظمة (9 إم 729) قبل سريان انسحاب الولايات المتحدة في غضون ستة أشهر".

وكانت واشنطن أعلنت تعليق التزاماتها وفقا لمعاهدة الصواريخ النووية، والبدء في الانسحاب منها من غد، على أن تنتهي العملية خلال 6 أشهر.