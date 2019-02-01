كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقال قياديين اثنين من داعش شمال العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اعتقال قياديين اثنين، أحدهما "مسؤول وحدة إسناد مقاومة الطائرات ومفارز الهاونات" لدى تنظيم داعش الإرهابي في محافظتي كركوك ونينوى.

وبحسب ما أوردته "السومرية" العراقية، اليوم الجمعة، قال متحدث باسم الداخلية، إن "مديرية شرطة أم الربيعين التابعة لقيادة شرطة نينوى، ألقت القبض على أحد عناصر داعش الإرهابية، والذي كان يعمل بصفة ما يسمى - مسؤول وحدة إسناد مقاومة الطائرات ومفارز الهاونات - خلال معارك تحرير نينوى".

وأضاف، أن المعتقل "اعترف بمشاركته في القتال ضد القوات الأمنية العراقية".

وأوضح المتحدث، أن "عملية القبض عليه جرت في حي 17 يوليو، في الجانب الأيمن لمدينة الموصل، بناء على مذكرة قبض قضائية وجمع معلومات استخباراتية".

وفي ذات السياق، أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في محافظة كركوك، اعتقال أحد قيادات داعش في منطقة حي الوحدة، إحدى مناطق قضاء الحويجة في المحافظة، والمطلوب للقضاء وفق المادة 4 إرهاب.

وأشار الكتب في بيان له، إلى أن "قوات الأمن ألقت القبض على أحد قيادات داعش في عملية نوعية، وأنها جاءت على خلفية ورود معلومات من مصادر أفادت بوجود أحد قيادات داعش في كركوك".

وأضاف البيان "جرى التحرك بسرعة وتمت مباغتة العدو من خلال جمع المعلومات وتحليلها ورصد تحركات الإرهابي والتنسيق مع مديرية شرطة الحويجة، وتشكيل فريق عمل مشترك برئاسة مدير مكتب المفتش العام في كركوك، حيث تمكن الفريق من إلقاء القبض على الإرهابي، وتسليمه إلى القضاء".

وتمكنت القوات الأمنية العراقية بمختلف صنوفها من تحرير كامل مدينة الموصل، في يوليو 2017، بعد معارك شرسة انتهت بطرد تنظيم "داعش"، الذي سيطر على المدينة في 2014، فيما أعلن لاحقاً في أكتوبرعن تحرير قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك بالكامل.