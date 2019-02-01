إيطاليا تعزز وجودها العسكري في مصراتة الليبية

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كشفت جريدة "الجازيتا" الإيطالية، أن روما تعزز وجودها العسكري في مدينة مصراتة، حيث أرسلت الفوج السابع من القناصة، اللواء بينيرولو، إلى المدنية الساحلية الليبية.

وبررت السلطات الإيطالية الخطوة العسكرية "غير القانونية" لحماية المستشفى العسكري الميداني الايطالي، في مصراتة، إضافة إلى تدريب المليشيات المسلحة هناك، بحسب ما ذكرت صحيفة "المتوسط" الليبية.