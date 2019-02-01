القطري معز علي يتوج هدافا لبطولة أمم آسيا ويحطم رقما قياسيا تاريخيا

توج المهاجم القطري المعز علي، هدافا للنسخة الحالية من كأس آسيا للامم، التي اختتمت اليوم في الإمارات، وأسفرت عن تتويج المنتخب القطري باللقب، للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد أن وقع 9 أهداف في هذه النسخة.

ووقع المعز، الهدف الأول في شباك اليابان، في المباراة التي انتهت بانتصار “العنابي” بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليرفع رصيده إلى 9 أهداف في البطولة.

المعز، أصبح أول لاعب في تاريخ البطولة يسجل 9 أهداف في تسخة واحدة، محطما رقم الهداف الإيراني الشهير علي دائي، الذي سبق له أن سجل 8 أهداف في نسخة واحدة.