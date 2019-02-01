لأول مرة في تاريخها.. قطر تتوج بلقب أمم آسيا بعد الفوز بثلاثية على اليابان

توج المنتخب القطري لكرة القدم بطلا لأمم آسيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن فاز على اليابان بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما، اليوم الجمعة، بملعب “مدينة زايد الرياضية” بالإمارات المتحدة.

وأنهى المنتخب القطري، النصف الأول لصالحه بهدفين دون رد، فعلى الرغم من السيطرة اليابانية، على أغلب دقائق المباراة، إلا أن المنتخب القطري لعب بواقعية كبيرة، إذ تراجع للخلف معتمدا على الكرات المضادة، وهو الأمر الذي مكنه من افتتاح حصة التسجيل، بواسطة هداف البطولة، المعز علي عبد الله، في الدقيقة 12 بطريقة رائعة.

وفي الوقت الذي كثف فيه المنتخب الياباني من محاولاته من أجل تعديل النتيجة، شن “العنابي” هجمة مرتدة جديدة، أنهاها اللاعب عبد العزيز حاتم محمد في الشباك، بقدفة صاروخية، في الدقيقة 27.

لينتهي النصف الأول بتقدم قطر بهدفين دون رد، ويقترب بشكل كبير من تحقيق اول لقب له في تاريخه.

وفي الجولة الثانية، واصل المنتخب الياباني، سيطرته الرهيبة على مرمى المنتخب القطري، فخلق العديد من الفرص الخطيرة، فيما تراجع الفريق العربي بشكل كلي للخلف، وهو الأمر الذي مكن “الساموراي” من توقيع الهدف الأول في الدقيقة 69 بواسطة اللاعب تاكومي ميناميتو.

هذا الهدف زاد من رغبة الفريق الياباني في التعديل، غير أن الدقيقة الـ81 حملت النبأ السعيد للمنتخب “العنابي”، الذي تحصل على ضربة جزاء بعد العودة لتقنية الـ”فار”، حولها أكرم عفيف للهدف الثالث في الدقيقة 82.

لتنتهي المباراة بفوز قطر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وتتوج بلقب أمم آسيا للمرة الأولى في تاريخها.