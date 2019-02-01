شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولة أممية تؤكد تدهور أوضاع المدنيين شمال شرق سوريا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تدهور أوضاع النازحين المدنيين بسبب تصاعد القتال في شمال شرق سوريا، داعية للسماح بوصول المساعدات بدون عوائق للمدنيين.

وقال المتحدث أندريه ماهيسيتش في تصريح صحفي: إن المفوضية تستجيب حالياً لاحتياجات النازحين الذين يصلون إلى مخيم الحول في شمال الحسكة، وتقدم لهم موادَّ الإغاثة والمأوى، معربة عن قلقها إزاء سلامة المدنيين المحاصرين والفارين في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش “الإرهابي” في جيب حاجين في دير الزُّور.

وأوضحت المسؤولة الأممية أن الوافدين الجدد أفادوا عن أعمال قتالية عنيفة وخسائر فادحة في صفوف المدنيين، مما نتج عنها إصابات في أماكن مختلفة، وفي أمكان يصعب الحصول على الإمدادات الطبية والغذائية فيها، مشيرة إلى أن التنظيمات الإرهابية عملت على تدمير البنية التحتية، ومنع العائلات من المغادرة.

الجدير بالذكر، أن عدد سكان مخيم الحول تضاعف نتيجة فرار نحو 10 آلاف شخص الأسبوع الماضي من منطقة القتال في حاجين، ليرتفع بذلك عدد الفارين منذ تصاعد القتال في أوائل ديسمبر إلى 23 ألف شخص.