الشرطة السودانية تطلق الغاز لتفريق مئات المحتجين في أم درمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وكالة رويترز للأنباء إن الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، على مئات المحتجين في أم درمان الواقعة على الضفة المقابلة للخرطوم من نهر النيل، في أحدث جولة من المظاهرات المناهضة للحكومة والمستمرة منذ أكثر من شهر.



ويحتج المتظاهرون بشكل شبه يومي منذ 19 ديسمبر/كانون الأول على الأوضاع الاقتصادية المتردية ويدعون إلى إنهاء حكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ 30 عاما.

وبدأت احتجاجات اليوم عقب صلاة الجمعة حيث هتف المتظاهرون "حرية.. سلام.. عدالة" و"الثورة خيار الشعب".

وتقول جماعات حقوقية إن 45 شخصا على الأقل قتلوا في الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من ستة أسابيع، فيما تؤكد الحكومة السودانية أن عدد القتلى 30 بينهم اثنان من أفراد الأمن.

وتحدث البشير بنبرة تحد أمس أمام أنصاره في مدينة كسلا قائلا "تغيير الحكومة وتغيير الرئيس لا يكون بالواتساب ولا بالفيسبوك ولكن بصندوق الانتخابات.. هذا عهدنا والتزامنا أمام الشعب السوداني.. القرار حقكم أنتم، جماهير الشعب السوداني".