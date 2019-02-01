الجيش الجزائري يضبط إرهابي وآخر يسلّم نفسه

تمكنت قوة مشتركة للجيش الجزائرى من ضبط إرهابى، في حين سلّم آخر نفسه للسلطات العسكرية.
وذكر بيان لوزارة الدفاع الوطني، أوردته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الجمعة، إنه"في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة لسلسة النتائج الإيجابية المحققة ميدانيًّا، تمكنت دورية مشتركة للجيش الوطني الشعبي، من توقيف
وسلم إرهابي آخر نفسه ويدعى ملوكى مبارك للسلطات العسكرية ، وعثر بحوزته على مسدس ورشاش من نوع كلاشنيكوف، وبندقية بمنظار، وكمية من الذخيرة من مختلف العيارات".
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